Patti: perchè i lavori di recupero e restauro del palazzo Sciacca Baratta sono fermi?

Per quale ragione i lavori di recupero e restauro del palazzo Sciacca Baratta e cioè l’immobile dell’ex ospizio poco sopra il palazzo municipale, interamente finanziati dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture sono fermi? Perchè di fatto si impedisce da tempo il passaggio in tutta la via Sciacca Baratta, visto che parte della superficie stradale è occupata da una impalcatura?

Questo il senso di un’interrogazione che i consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Mauro Aquino, Alessia Bonanno, Giorgio Cangemi, Antonina Costanzo e Maria Pollicita hanno inviato al sindaco Gianluca Bonsignore, all’assessore ai lavori Pubblici Salvatore Sidoti e al presidente del consiglio comunale Giacomo Prinzi.

Nella premessa dell’atto ispettivo è stato evidenziato come l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture, con decreto 1002 del 3 maggio 2018, avesse emanato un bando rivolto ai comuni per il finanziamento di interventi volti al restauro ed al recupero di edifici

ed infrastrutture siti nei centri storici.

(Nella foto sopra la via Sciacca Baratta ancora non interessata dall’interruzione stradale)

L’esecutivo del tempo, il 15 ottobre 2018, approvò un progetto esecutivo per oltre 1.200.000,00 euro per l’esecuzione dei lavori di recupero e restauro del palazzo, da adibire a sede di uffici pubblici.

Il comune partecipò al bando e con decreto 1950 del 6 agosto 2019 l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture approvò la graduatoria definitiva, che prevedeva la collocazione del progetto in parola in posizione utile per il finanziamento.

In avanti, con nota del 10 febbraio 2021, l’Assessorato notificò al comune di Patti il decreto di finanziamento di 1.242.658,92 euro per l’esecuzione dei lavori e da li il comune, il 22 luglio 2021, avviò la procedura di gara per l’esecuzione dei lavori.

Se li aggiudicò la ditta “La Fenice” società cooperativa di Borgetto, con un ribasso del 35,514% sull’importo a base d’asta il 12 ottobre 2022 la ditta ricevette la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il contratto fu stipulato il 19 dicembre ed i lavori furono

consegnati il 13 febbraio 2023.

Per eseguirli fu disposta la chiusura al transito della via Sciacca Baratta, su cui l’omonimo palazzo oggetto dei lavori si affaccia.

Nell’interrogazione è stato sottolineato inoltre come il recupero e la restituzione alla pubblica fruizione del Palazzo Sciacca Baratta si inquadra nel più ampio programma di recupero, valorizzazione e rivitalizzazione del centro storico in atto da anni e riveste, pertanto, importanza strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio e

della comunità.

Da un paio di mesi i lavori di che trattasi sono fermi, mentre permangono i disagi legati alla

necessaria perdurante chiusura al transito della Via Sciacca Baratta.

(Nella foto sopra una parte del reticolato e dell’impalcatura che blocca il transito per una parte della via Sciacca baratta)

Ecco il perchè dell’interrogazione, per chiedere per quale ragione i lavori sono fermi ed in che tempi saranno ripresi e completati.