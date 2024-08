Mistretta: valorizzare i quartieri del centro storico, tra musica, versi e suggestioni estive

Una passeggiata, nel tardo pomeriggio dello scorso 8 agosto, tra citazioni di poeti antichi e moderni cantautori, per immergersi nella Mistretta storica.

Un’idea realizzata da AGM, Associazione Giovani Mistretta, si chiama “Quartieri Diversi, ed è nata per valorizzare gli antichi quartieri amastratini, sempre più svuotati dall’inesorabile spopolamento cittadino, ma che nonostante l’abbandono, non hanno perso il fascino delle casette e delle stradine in pietra dorata, esaltata dalla luce del tramonto estivo, che si insinua tra vicoli, anditi, ballatoi e piazzette caratteristici.

Un modo nuovo per scovare e mettere in risalto i tesori nascosti delle architetture e della storia della cittadina nebroidea. Il corteo, partito da piazza Vittorio Veneto, si è incanalato nelle suggestive viuzze, accompagnato dalla musica dell’ ”Allegra compagnia”.