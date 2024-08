Miss Reginetta Over: Maria Antonietta Pantò, dal 2019 sono sempre presente, è arrivato il momento di vincere un titolo

Dopo il grande successo delle passate edizioni ritorna, dal 30 agosto al 2 settembre, la finale del concorso Miss Reginetta Over per le bellissime donne italiane dai 30 ai 60 anni divise in tre categorie.

A Riccione saranno 42 e tra loro, a rappresentare la Sicilia, la 59enne Maria Antonietta Pantò di San Pietro Clarenza che gareggerà per la categoria Senior.

Maria Antonietta è alta 170 cm, ha lunghi capelli castano chiaro e occhi verdi.

Una moglie esemplare, mamma di Guanmarco, oggi 29 enne, e una ottima impiegata comunale.

Ama curarsi e ha tanti hobby, lo sport per mantenersi in forma, fare l’indossatrice in vari eventi e modella, pittrice su stoffe e tele.

Adora gli animali, ma specialmente i gatti che ha sempre avuto fin da piccola.

Il suo sogno è quello di vedere felice e in buona salute suo figlio: “Per quanto riguarda me vivere con serenità la mia vita con mio marito, con salute e poter continuare, fin che potrò, ad occuparmi dei miei hobby nel mondo dell’arte e della moda”.

Del concorso è una assidua partecipante, si trova bene con Francesco Anania e il suo staff, e anche l’anno scorso dopo varie selezioni è approdata alla finale nazionale: “Partecipo al concorso Miss Reginetta Over fin dalla prima edizione (nel 2019), finalista nazionale per ben 4 volte compreso quest’anno”. Le sue aspettative per la finale nazionale sono quelle di ritornare a casa con un titolo, per coronare al meglio questo straordinario percorso: “Ne sarei davvero onorata….regalare proprio io una vittoria alla nostra cara Sicilia Orientale. Comunque penso che arrivare già in finale nazionale rappresenta un successo quindi la vivo con estrema tranquillità”.Maria Antonietta oltre ad essere pronta consosce bene la finale del concorso e cercherà di portare il nome della Sicilia più in alto possibile.