Miss Reginetta d’Italia: In finale c’è anche la milazzese Gaia Sottile, “Amo essere prima in tutto e faccio di tutto pur di raggiungere i miei obbiettivi”

E’ un momento importante per le cinque ragazze ragazze che rappresenteranno la Sicilia Orientale alla Finale Nazionale di Miss Reginetta d’Italia, concorso che festeggia i 14 anni di vita, e che ospiterà il plotone delle 100 Miss Italiane a Riccione dal 2 all’8 settembre.

Sale l’adrenalina e salgono le emozioni per le giovani Miss che hanno superato lo scoglio della finale Regionale di Santa Lucia del Mela.

Tra loro c’è Gaia Sottile, cresciuta alla corte dell’ARF Spettacoli, che nei concorsi dedicati ai bambini ha vinto tanto, ma è stata anche non votata. Le sconfitte, come le vittorie sono state per lei e per la sua famiglia uno sprono per fare bene e per credere in quello che sta facendo. Mai una parola fuori posto, qualche lacrima, ma tanti sorrisi in questi lunghi anni di convivenza.

Gaia ha 17 anni e vive a Milazzo e oltre all’imminente finale pensa all’inizio del prossimo anno scolastico: “Quest’anno frequenterò il quarto anno della scuola ITET Leonardo Da Vinci, indirizzo grafica e comunicazione, amo molto la fotografia, ma adoro anche essere fotografata”.

Cosa significa raggiungere i tuoi obbiettivi? “Amo essere prima in tutto e faccio di tutto pur di raggiungere i miei obbiettivi”.

Solare e diisponibile, rispettosa quanto basta, ma guai a pestargli i piedi e poi ha un amore profondo per la sua stupenda famiglia: “Ho un carattere molto vivace e amo molto stare con gli amici non trascurando mai la mia famiglia”.

Il concorso la resa più sicura, anche se un pò di timidezza ancora molte volte la tradisce: “Passando le varie selezioni regionali ho preso sempre più sicurezza di me stessa”.

Pensa ai tanti titoli vinti nelle ultime tre stagioni, ma anche alle amiche: “Sono momenti che rimarranno sempre dentro di me, delle più grandi risate con le ragazze, e altre mille emozioni. È un’esperienza unica che mi ha lasciato tantissime emozioni”.

E’ fiera di se stessa, del risultato ottenuto, nel 2023 è stata la prima delle non elette, ma dopo qualche imprecazione è ripartita senza pensarci due volte: “A parer mio un concorso di bellezza è un’esperienza unica che fa crescere molto e che aiuta a credere in se stessi, e amo questo mondo”.

La famiglia, la scuola e la moda, ma hai altri hobby? “Faccio danza, ormai da quando ero piccola ed è sempre stata parte di me, amo ballare e cerco di essere il più costante possibile”.



Anche sul suo futuro ha le idee chiare: “Dopo la scuola superiore vorrei continuare con gli studi in Università, amo la psicologia”.

Il suo sogno nel cassetto, comune a tante altre ragazze della sua età è quello di diventare una modella: “Per essere veramente una modella affermata, e di successo, non basta solo l’aspetto fisico che quello ormai è di principale importanza, ma contano anche altri piccoli aspetti. Come avere una grande personalità, farsi notare per quel qualcosa in più e far incuriosire chi ti sta attorno”.

Altro grande amore è quello verso gli animali: “Amo gli animali, specialmente i cani, credo che sia davvero il migliore amico dell’uomo, trasmettono tantissimo amore senza mai volerlo in cambio sono davvero molto dolci”.

E’ tempo di lasciarci, mi guarda con un sorriso più luminoso del solito, ha raggiunto una delle sue mete anche se sa che ci potrebbero essere anche in questo caso degli aspetti negativi, lei mi blocca, per me essere alla finale è una prima vittoria ora è pronta per fare un carico di esperienza e sognare: “Spero che questo mondo possa far parte della mia vita anche in futuro e spero che grazie a Miss Reginetta d’Italia riuscirò ad intraprendere questa strada”.