Milazzo: 85 partecipanti al Premio Nazionale Letterario Teseo. Ottimi i lavori presentati

Ha riscosso un grande successo la cerimonia di premiazione della 6^ edizione del Concorso Nazionale Letterario Teseo organizzato dall’omonima associazione presieduta dal Dottor Attilio Andriolo

L’evento si è svolto nel centralissimo Atrio del Carmine di Milazzo con spettatori attenti e calorosi.

85 i partecipanti in gara divisi nelle sei sezioni previste. I vincitori hanno ricevuto un premio originale realizzato dall’artista milazzese Valeria Cutruzzola.

Durante l’evento, l’artista milazzese Ettore Giulio Resta, ha voluto premiare l’Associazione Culturale Teseo per aver promosso, attraverso varie iniziativa, la cultura nella Città del Capo.

La giuria, presieduta dalla professoressa di letteratura Maria Lizio e formata dalla professoressa di storia e filosofia Silvana Gitto, dal dottore/scrittore Giovanni Albano, dalla professoressa di letteratura Rosetta Vitanza, dalla dottoressa/scrittrice Eliana Trpodi, dalla scrittrice Francesca Roveri e dall’attore e regista Enzo Cambria, dopo un attento lavoro di valutazione ha decretato i verdetti.

Nella sezione Poesie in italiano affermazione di Luigi Caprino di San Marcellino e Anna Maria Paino di Lipari, quest’aultima si è affermata anche nella sezione sillogi di poesie; per la sezione poesie in dialetto vittoria di Salvatore Amico di Caltanissetta; nella sezione video-poesie la prima è stata Luisa Di Francesco di Taranto; nella sezione romanzi la scrittura a quattro mani di Umberto e Donatella Russo che hanno raccontato la vita di Fratel Biagio Conte; nella sezione racconti affermazione del barcellonese Giovanni Macrì.

Ecco l’elenco completo dei vincitori:

Sezione poesie in italiano:

1) “Quando andrò via” di Anna Maria Pajno (Lipari);

Ex equo

1) “Capisco” di Luigi Caprino (S.Marcellino – Caserta)

2) “Preghiera a Maria” di Saverio La Paglia (Ciminna-Pa);

Ex equo

2) “La mia vita” di Tino Santostefano (Milazzo);

2) “Sarò più forte io” di Cettina Costa (Giardini);

2) “L’uomo che verrà” di Luisa Di Francesco (Taranto);

3) “Figli” di Francesco Billa (Genova)

Ex equo

3) “Primavera di guerra” di Gianna Costa (Verona);

3) “L’Arte del dono” di Marina Filiputti (Thiene-Vicenza);

3) “A mio Padre” di Giovanni Macri ‘ (Barcellona Pozzo di Gotto);

3) “Tienimi” di Eleonora Vinaccia (Scilla);

3) “Nel buio della notte” di Salvatore Amico (Caltanissetta).

Sezione poesie in dialetto:

1) “CIRTIZZI d’Infinitu” di Salvatore Amico (Caltanissetta);

2) “VOLU ‘ cca fantasia” di Santina Paradiso (Mazzarone-CT);

Ex equo

2) “Sicilia bedda” di Francesco Billa (Genova);

3) “MATRIMAUNI” di Benedetta Mondello (San Fratello);

Ex Equo

3) “Na ducissa di villutu russu” di Salvatore Gazzara (Messina);

3) “Come Lu suli quann’e a livanti” di Girolamo Squattrito (Falcone);

3) “Esse MATREM” di Luigi Caprino (San Marcellino-CE);

Sezione Video poesia:

1) “Fenice” di Rocca di Luisa Di Francesco (Taranto);

2) “Il Mare dentro” di Anna Maria Pajno (Lipari);

3) “Cuori di schegge” di Vincenzo Cali’ (Milazzo)

Ex equo

3) “L’ombra e l’infanzia” di Epifania Grazia Campagna (Nissoria-Enna).

Sezione Romanzi:

1) “Fratel Biagio Conte” di Umberto e Donatella Russo (Brolo)

2) “Giamaica” di Giovanni Macri (Barcellona Pozzo di Gotto);

3) “Riscatto Buffo” di Maria Giovanna Farina (Milano);

Sezione Racconti:

1) “Luce di morte” di Giovanni Macri (Barcellona Pozzo di Gotto);

2) “Le ore invisibili” di Vincenzo Caprino (Mantova);

3) “La spiaggia” di Anna La Rosa (San Filippo del Mela);

Ex Equo

3) “La Diga” di Ida Sassi (Milano).

Sezione Sillogi:

1) “Il Mare dentro” di Anna Maria Pajno (Lipari);

2) “La luna di carta” di Francesco Billa (Genova);

Ex equo

2) “A unn’e’ scrittu leggiri si voli” di Salvatore Nania (Milazzo);

2) “Silloge in 23 canti” di Angie Patti Picciolo (Milazzo);

3) “Pi Nun SCURDARI” di Giovanni Macri (Barcellona Pozzo di Gotto)