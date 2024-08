Circolo New3Trees: Torneo tennis di doppio N3T 1000 vincono Anania e Torre

Francesco Anania di San Filippo del Mela e Agostino Torre di Barcellona Pozzo di Gotto hanno vinto il primo N3T 1000 di doppio sul sintetico del circolo New3Trees di Pace del Mela.

Partita combattuta e finita 7-5 6-4 contro la collaudata coppia Tonino Tambato e Antonio Amato. Nel primo set sul 5-3 Anania/Torre non riuscivamo a chiuderlo e gli avversari sono stati bravi a recuperare, ma Torre e Anania non perdevano la concentrazione e se lo aggiudicavano 7-5.

Partenza sprint nel secondo set per Tambato e Amato, ma anche in questo caso Torre e Anania ricucivamo lo svantaggio e riprendevano la partita in mano chiudendo sul 6-4.

Un ottimo torneo che ha coinvolto tantissimi amanti del tennis che per un mese si sono dati battaglia tra sudore e risate