Caronia, consegnati i lavori di consolidamento del centro storico, versante Ovest

Consegnati lo scorso 9 agosto i lavori di consolidamento del centro abitato, tratto costone ovest attesi da 30 anni. Grazie ai fobdi del Patto per il Sud, l’opera di consolidamento del centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro” era stato finanziato, per un importo complessivo di 3.262.931,64 euro.

La consegna è avvenuta nel Palazzo Municipale alla presenza del Sindaco Dott. Giuseppe Cuffari, del Responsabile dell’Area Tecnica e R.U.P. Ing. Alfredo Lentini, del Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Di Fisco, del direttore tecnico per la sorveglianza archeologica Dott. Emanuele Canzonieri e della ditta esecutrice Diva srl. I lavori devono essere completati entro dicembre 2025.

“Esprimiamo grande soddisfazione, poiché dopo tantissimi anni siamo riusciti a sbloccare l’iter dell’ennesima opera pubblica ferma al palo.” ha detto il sindaco Cuffari. “E’ stato davvero complicato, poiché abbiamo dovuto ricostruire tutti gli atti amministrativi e tecnici che si sono succeduti nel tempo.

Come avvenuto per le altre opere pubbliche bloccate abbiamo lavorato incessantemente per dare alla collettività risposte concrete.”