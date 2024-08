Torrenova a lutto per la morte di Salvatore e Michela. Nessuna ipotesi esclusa, nei prossimi giorni l’autopsia

Da due giorni regna un silenzio surreale a Torrenova, chiusa nel dolore per la tragica morte del concittadino Salvatore Caleca, 43 anni il prossimo 22 agosto e di sua moglie Michela Bucci, 40 anni, di origini pugliesi.

La coppia sabato 10 agosto era partita insieme alle loro bimbe, di uno e 5 anni, proprio dalla Puglia, dove erano arrivati da Roma, città di residenza, per raggiungere Torrenova. Qui dovevano trascorrere le vacanze insieme a familiari ed amici. Un viaggio che era giunto quasi la termine. Mancavano solo una quindicina di chilometri allo svincolo di Rocca di Capri Leone, sulla A20, dove sarebbero dovuti uscire per arrivare a casa.

Ma poco prima dell’uscita per Brolo, al km 84, intorno alle 14 per cause in corso di accertamento, la Nissan Qashqai sulla quale viaggiavano in direzione Palermo sbanda. Sbatte prima a sinistra della carreggiata, contro il guardrail, poi a destra, restando incastrata nella barriera di protezione. Uno schianto terrificante, un boato avvertito persino dai residenti della zona, che non ha lasciato scampo a Salvatore, che era alla guida dell’auto e a Michela, che viaggiava sul sedile posteriore, insieme alle due piccine, ben salde sui loro seggiolini. A lanciare l’allarme gli altri automobilisti, che hanno subito estratto le piccine dalle lamiere. Poi le sirene delle ambulanze del 118, dei Vigili del Fuoco e della Polstrada della sezione di Barcellona PG, che ha effettuato i rilievi.

Sul posto anche l’ispettore capo Massimiliano Fiasconaro, comandante della Polstrada di S. Agata di Militello, a supporto dei colleghi e il personale del Cas. Il tratto tra Brolo e Patti è stato chiuso, per consentire i rilievi. Le due piccole sono state affidate alle cure dei sanitari, che le hanno trasferite al PS del Barone Romeo di Patti, per gli accertamenti del caso. Le bimbe, illese, sono rimaste in osservazione per tutta la notte, solo una ha riportato una lieve escoriazione. Accanto a loro i familiari, che non le hanno lasciate un attimo. Straziante la testimonianza postata via social da un medico soccorritore del 118, che ha prestato le prime cure alle bimbe.

La notizia si diffonde nel giro di pochi minuti a Torrenova; increduli cittadini e amici, si stringono attorno alla famiglia di Salvatore, molto conosciuta e stimata. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità; non si esclude nessuna ipotesi, dal malore al guasto tecnico. Per questo sulla salma del 42enne, trasferita al Papardo di Messina, martedì 13 agosto sarà eseguita l’autopsia disposta dal PM di turno. Il corpo della moglie, invece, è stato condotto al Policlinico, per essere sottoposto a ispezione esterna. Tutto l’hinterland è sotto shock. Tanti i messaggi di cordoglio e dolore: parenti, amici, che conoscevano il giovane, mite, sempre sorridente, amato da familiari ed amici, che in passato era stato anche presidente della locale squadra di calcio amatoriale, con cui aveva vinto un campionato UISP. Il comune ha sospeso le manifestazioni in programma per ieri ed oggi.

Lutto cittadino già annunciato per il giorno dei funerali, di cui non si conosce ancora la data. Il pensiero e l’abbraccio delle comunità va alle famiglie delle vittime e alle figlie di Salvatore e Michela, la cui tragica esperienza tocca il cuore di tutti.