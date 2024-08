Miss Reginetta d’Italia: Chiara Offrè rappresenterà Furnari alla finale nazionale di Riccione

Chi saranno le Miss siciliane a rappresenterare la Sicilia nella fase nazionale del concorso Miss REginetta d’Italia che si svolgerà a Riccione dal 2 al 7 settembre 2024?

Ve lo stiamo raccontando ogni ogni con le interviste alle protagoniste e oggi sono con una incredula Chiara Offrè di Furnari, 16 anni, alta 169 cm, con capelli biondi e occhi castani.

Chiara frequenta il Centro studi Aurora di Barcellona Pozzo di Gotto e da settembre inizierà il quarto anno come “Operatore del benessere, settore acconciature.

Tra i tanti hobby c’è la danza, la recitazione e la moda. Il suo sogno è di poter realizzare un domani quello per cui sta studiando e cioè in primis poter avere un attività tutta sua per occuparsi di parrucchieria, estetica e benessere fisico o perchè no realizzare qualcuno dei suoi hobby a cui si sta dedicando con tanti sacrifici.

Adora gli animali, ma proprio tutti anche se predilige i cani come la sua piccola e dolce Lulù.

Dalla finale nazionale cosa ti aspetti? “Se devo essere sincera mi piacerebbe vincere naturalmente, come penso sia il sogno di ogni ragazza che parteciperà, ma comunque vada sarà un’ esperenzia unica che ci insegnerà oltre a far uscire fuori la nostra femminilità anche a socializzare e saperci rapportare con gli altri. Io mi ritengo fortunata di aver avuto l’opportunità di poter vivere questa esperienza”.

Chiara è una ragazza simpatica nella sua semplicità e vive tutto quello che fa con passione e dedizione cercando di ottenere sempre il massimo consapevole che tra le 100 ragazze finaliste ce ne saranno tante belle, ma mai die mai. Lei la valigia l’ha già preparata tra la disperazione contenta di mamma e papà.