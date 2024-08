Capo d’Orlando – Due bagnini salvano un ragazzo in difficoltà in mare aperto

Un giovane, poco più di un ragazzo, in difficoltà nelle acque antistanti il lido Sunset, è stato salvato da due assistenti bagnanti che stazionavano sull’arenile del lido orlandino.

L’episodio è avvenuto sabato 10 agosto, come riferisce Vittorio Milone, titolare del lido.

“Abbiamo notato i genitori del ragazzo, turisti, non italiani, agitarsi sull’arenile vicino al nostro lido, in lontananza c’era un ragazzo che, in acqua, era già lontano dalla riva e annaspava nonostante il mare calmo”.

Immediatamente i ragazzi che effettuano il servizio in spiaggia di assistenza ai bagnati si tuffano e lo raggiungono mentre prontamente viene messo in acqua anche il moscone di salvataggio, come da protocollo. Così il ragazzo viene soccorso e riportato a riva.

I ragazzi che hanno effettuato il salvataggio sono Mattia Ravì e Elia Scafidi, entrambi con un livello di professionalità altissimo, formati per il soccorso in acqua ma che soprattutto ci hanno messo un gran cuore.

”I nostri soccorritori”, spiega Vittorio Milone, “sono addestrati non solo alle tecniche di salvamento, di nuoto, di primo soccorso, ma soprattutto a prevenire o meglio osservare e cercare di informare i bagnanti sui possibili pericoli del mare.”

Già nelle passate stagioni si erano resi protagonisti di analoghi interventi.