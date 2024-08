Santa Lucia del Mela: Grande successo per Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over, una finale regionale che ha proposto tante belle Miss

Dopo 43 selezioni, tra la Calabria e la Sicilia, si è svolta a Santa Lucia del Mela, ridente comune della fascia tirrenica, la finale Regionale dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over organizzati dalla New Meta Event di Alessio Forgetta.

L’accogliente Piazza Milite Ignoto per una sera ha ospitato 60 Miss che hanno sfidato la passerella più ambita d’Italia e da un sondaggio TGCOM la più seguita dai VIP.

Miss emozionati e piene di sogni compreso quello di approdare alla finale nazionale che si svolgerà a Riccione dal 30 agosto al 7 settembre.

Una serata emozionante che ha visto le partecipanti, coordinate da Nuccia Sottile e dal coreografo Alfredo Bruno, sfilare prima in casual, poi in elegante ed infine in costume sotto gli sguardi attenti del pubblico e della giuria.

Alla fine saranno 12 Miss Reginette d’Italia e 6 Miss Reginette Over che rappresenteranno la Sicilia, mentre tre Miss Reginette d’Italia rappresenteranno la Calabria.

Per Miss Reginetta d’Italia le più votate sono state Fernanda Carani di Mascalucia, Erica Lentini e Gloria Abbate di Catania, Chiara Offrè di Furnari, Gaia Sottile di Milazzo, Maria Teresa Amato di Santa Flavia, Miriam Camonita di Ficarazzi, Eleonora Visone, Serena Bommarito e Eleonora Geraci di Palermo, Siria Pantaleo di Erice, Caterina De Vita di Marsala, Nicole Fiore e Benedetta Cesareo di Cosenza ed Erika Cananzi di Rende.

Per Miss Reginetta Over approdano alla finale nazionale Carmela Catalano di Milazzo, Giusy Puccio di Vittoria, Maria Antonietta Pantò di San Pietro Clarenza e le palermitane Grazia Bennici, Romina Romano e Miranda Lisset.

20” di Passerella

Le tante passerelle sono state intervallate da momenti di puro spettacolo con il cabarettista messinese Denny Napoli, i cantanti Antonio Cannistrà e Antonello Bertuccelli, il vincitore di Sanremo Junior Davide Patti e Strittmen reduce dalla partecipazione del programma Rai Tale e Quale Show.

A dialogare con il presentatore numerosi ospiti come il giornalista mediaset Claudio Minoliti che sta promuovendo il libro “Puskas, il campione dei due mondi”, la presidente dell’associazione Antiche Torri Antonella Alibrando, l’avvocato Roberto Di Pietro, l’imprenditore Fabio Bertolotti, il presidente dell’associazione Teseo Attilio Andriolo che domenica sera a Milazzo sarà protagonista con il 6° Premio Letterario Teseo, il personal Trainer Tino Ruggeri e il campione italiano di salto in lungo Antonio Trio.

Adesso riflettori puntati sulla finale nazionale con il plotone delle Miss Siciliane e Calabresi pronto a dimostrare tutto il proprio valore continuando ad emozionarsi inseguendo i propri sogni.