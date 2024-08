Miss Reginetta Over: Carmela Catalano Puma da Milazzo a Riccione con tanti sogni da esaudire.

Di professione è un’infermiera pediatrica specializzata in neonatologia. Lavoro che l’ha portata a vivere per alcuni anni anche all’estero. Dopo l’ultima esperienza professionale in Italia ha preso un periodo di pausa per viaggiare e dedicarsi alla sua crescita personale e ha scoperto anche la bellezza del viaggio in solitaria, visitando l’Irlanda e facendo il Cammino di Santiago.

Carmela ha sempre avuto grande passione per il mondo dell’arte che ha iniziato a coltivare di più da adulta, in particolare per il canto e la danza. Una piccola esperienza in una compagnia teatrale gli ha fatto scoprire anche l’interesse per la recitazione. E nel teatrodanza ha trovato la sua massima espressione.

Una ragazza impegnata a 360° e quando gli formula la domanda sugli hohhy è un fiume in piena: “Ho molti hobbies: leggere, scrivere, disegnare, guardare film e serie TV, andare a correre, l’hula hoop, uscire con la macchina fotografica a caccia di fiori, vicoli e dettagli. Cerco di inserire nella mia routine quotidiana anche lo yoga e meditazione”.

Continuo a fare domande per conoscerla meglio e gli spalanca un portone chiedendole chi è Carmela: “Sono una sognatrice, credo nella gentilezza, odio le ingiustizie, la prepotenza e le convenzioni sociali. Sono affascinata da modi di vivere alternativi a quelli tradizionali, dall’esplorare nuovi orizzonti, dallo scambio nelle relazioni umane. Adoro gli animali e ho un cane che amo tantissimo”.

La natura è il suo habitat: “Trascorrere del tempo nella natura per me è fondamentale per ricaricarmi e sentirmi parte di qualcosa di più grande”.

Carmela è stata una delle partecipanti più assidue e attente, pronta a chiedere consigli e a proporsi nelle varie attività organizzate dal concorso con la speranza che i sogni diventino realtà: “I miei sogni? Mi piacerebbe provare ad esprimere il mio lato artistico nel cinema, nel teatro e nella moda. E soprattutto raggiungere un equilibrio tra tutte le mie passioni, la mia professione e la mia vita privata”.

Davanti all’ultimo sorso di acqua minerale con una fettina di limone le chiedo cosa si aspetta dalla finale nazionale: “Dalla finale nazionale mi aspetto di vivere nuove emozioni e poter portare sul palco la mia personalità”.

Vai Carmela conquista Riccione e poratti a casa un carico di esperienza che potrai raccontare per tutta la vita alle persone care.