Lipari: Francesco Tundo presenta il libro; “La riforma tributaria. Il metodo Matteotti”.

Nello splendido scenario delle Isole Eolie, a Lipari, la più grande dell’arcipelago, dal 2000 patrimonio UNESCO, centro nevralgico di attività economiche e turistiche,

opera il Centro Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani che, dal 1981 promuove e valorizza il patrimonio culturale, storico ed ambientale delle isole Eolie attraverso l’organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative editoriali.

Domani, domenica 11 agosto alle ore 19,00, nel giardino di via Maurolico, 15, sarà presentato il libro di Francesco Tundo, ordinario di Diritto Tributario nell’università di Bologna, “La riforma tributaria. Il metodo Matteotti”.

Ad introdurre l’interessante iniziativa culturale, Alberto Biviano del Centro Studi Eoliano,

a Franco De Domenico, docente di Diritto Tributario dell’Università di Messina il compito di coordinare i lavori.

È prevista le presenze di Giuseppe Lupo europarlamentare e Giovanni Moschella, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di Messina.

Parlare di Giacomo Matteotti significa tornare al 16 agosto 1924 quando, squadristi fascisti lo rapirono e lo uccisero. Giacomo Matteotti ha rappresentato l’esempio più alto ed intransigente della difesa dei più deboli, fermo oppositore del regime fascista. Memorabile il suo intervento alla Camera dei Deputati il 30 maggio 1924, durante il quale denunciò le violenze e i brogli commessi dai fascisti nella campagna elettorale. Questo suo appassionata eloquio, segnò la sua fine. Il cadavere venne ritrovato solo due mesi dopo il rapimento.

La presentazione del libro di Francesco Tundo, vuole “mettere in evidenza come Giacomo Matteotti abbia trattato la materia fiscale con molta attenzione, proprio per trovare le risposte più corrette verso l’equità e l’uguaglianza, elementi fondamentali per garantire la giustizia sociale”. Il libro di Francesco Tundo, “costituisce il giusto tributo ad un grande parlamentare, poco conosciuto come fine giurista, e l’occasione per riflettere sulla riforma tributaria attualmente in itinere e sull’esigenza che il sistema tributario non sia lasciato alla regolamentazione dei singoli governi tempo per tempo in carica”.

Come scritto dallo stesso Matteotti, la tematica tributaria “investe i rapporti più sostanziali tra i cittadini e lo Stato”, incidendo direttamente sulla libertà individuale di ciascun di noi.