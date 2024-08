Incidente mortale in A20: a perdere la vita il giovane torrenovese Salvatore Caleca e la moglie Michela

Erano in viaggio verso Torrenova, Salvatore Caleca 43anni il prossimo 22 agosto e la moglie Michela Bucci, 40anni. Erano partiti da Roma, dove vivevano, per raggiungere la Sicilia. Qui li attendevano familiari e amici, per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme. Con loro, a bordo di una Nissan, c’erano le loro adorate bimbe, di 5 ed un anno.

Un viaggio giunto quasi a conclusione e come quello di tanti altri siciliani che lavorano fuori sede e che tornano a casa per l’estate. Sarebbero dovuti uscire, infatti, allo svincolo di Rocca di Capri Leone, per arrivare nella piccola cittadina tirrenica, dove Salvatore era nato e cresciuto. Ma a pochissimi chilometri dallo svincolo di Rocca di Capri Leone, una quindicina, nei pressi dell’uscita di Brolo, l’auto su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbandato, sbattendo violentemente contro il guardrail.

Un impatto terrificante, che non avrebbe lasciato scampo alla coppia di coniugi, morti sul colpo. Vano ogni tentativo di rianimazione dei sanitari del 118. Le due piccole, invece, sono rimaste miracolosamente illese. Soccorse e affidate alle cure dei sanitari sono state immediatamente trasferite in ospedale a Patti, per gli accertamenti del caso. Le piccole pare resteranno in osservazione all’ospedale di Patti fino a domani. A quanto pare hanno riportato solo lievi escoriazioni.

Una tragedia che ha letteralmente sconvolto la comunità torrenovese, dove la coppia era conosciuta e stimata. Rabbia e dolore senza fine, per l’assurdo destino dei due giovani, le cui cause sono al vaglio dalla Polstrada di Barcellona PG, intervenuta sul posto e che ha effettuato i rilievi. Le salme dei due sfortunati coniugi sono state trasferite a Messina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Con il cuore colmo di tristezza e con assoluta impossibilità di trovare parole giuste che possano esprimere il nostro più profondo dolore e dispiacere, ci stringiamo tutti attorno all’immane dolore della famiglia Caleca per il tragico ed inaccettabile incidente accaduto oggi.” Scrive l’amministrazione comunale di Torrenova sulla pagina Facebook del comune.

Le manifestazioni estive previste per domenica e lunedì sono annullate e sarà proclamato lutto cittadino il giorno del funerale.