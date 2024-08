In auto sulla A19 con 300 grammi di hashish. La Polstrada arresta due giovani di Caltanissetta

Viaggiavano con 300 grammi di hashish sulla A/19, ma sono stati scoperti dagli agenti della Polizia Stradale di Palermo e Buonfornello.

Sono stati arrestati due nisseni di 32 e 33 anni, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, durante un turno antimeridiano, in A/19 carreggiata PA/CT, all’interno dell’area di servizio “Caracoli sud”, hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo due giovani, provenienti da Palermo e diretti a Caltanissetta, luogo quest’ultimo di residenza di entrambi. Ad insospettire gli agenti gli evidenti segni di insofferenza manifestati dai due al controllo, che hanno convinto i poliziotti, con l’ausilio di personale addetto alla locale squadra di P.G., ad approfondire la verifica, sottoponendo i fermati a perquisizione personale. Addosso ai due giovani sono stati trovati 3 panetti di hashish del peso complessivo di 300,00 grammi.

I due sono stati arrestati ed il provvedimento di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato convalidato dal Tribunale di Termini Imerese che ha disposto, per entrambi gli arrestati, l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione alla P.G..

Soltanto nel corso degli ultimi mesi di giugno e luglio, nel territorio ricadente nella competenza degli uffici della Sezione di Polizia Stradale di Palermo, sono state impiegate 975 pattuglie, sottoposte ad identificazione 5850 persone, effettuati 2337 controlli con etilometro, controllati 3744 mezzi di cui 266 per trasporto merci ed autobus. Per quanto riguarda l’attività contravvenzionale, nello stesso periodo, sono state accertate 2051 violazioni al Codice della Strada di cui 147 per eccesso di velocità, 276 per mancanza di cintura, 32 per mancato casco, 116 per mancanza di copertura assicurativa. Contestate 9 circolazioni in corsia di emergenza autostradale. Sono state ritirate 76 patenti, 187 carte di circolazione e 4344 punti, effettuati 142 fermi amministrativi, sequestrati 126 veicoli ed effettuati 200 interventi di soccorso. I sinistri rilevati sono stati 111. Per ciò che concerne la polizia giudiziaria, 2 persone sono state arrestate.