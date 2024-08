Capo d’Orlando – Migliaia di persone sul lungomare per il concerto dei Boomdabash – VIDEO

Migliaia e migliaia di persone presenti sul lungomare, per testimoniare che Capo d’Orlando è un paese che ha voglia di eventi, voglia di divertirsi e vivere al meglio la stagione estiva.

I Boomdabash hanno regalato una grande serata musicale a tutto il pubblico presente. Il gruppo salentino ha proposto il loro vasto repertorio, cominciando da pezzi straordinari come “Don’t Worry”, “Non ti dico no” e “Per un milione”, continuando a far ballare ed emozionare quanti hanno deciso di assistere al concerto.

Molti orlandini, ma anche tante persone giunte da tutta la provincia e non solo, per un evento che a Capo d’Orlando mancava ormai da tanto, forse troppo tempo. Il richiamo della musica è sempre una forte attrazione e in questi ultimi anni la parte ludica si è progressivamente affievolita, lasciando spazio ad un lassismo che non è proprio della cittadina tirrenica. Magari il concerto di ieri farà da traino ai prossimi eventi: quel che è certo è che Capo d’Orlando ha risposto bene alla chiamata dei Boomdabash.

La band ha suonato per circa 1 ora e mezza, chiudendo il concerto dopo la mezzanotte. “Tropicana”, “Heaven”, “Lambada”, “Karaoke”, prima dell’immancabile “Mambo Salentino”. Insomma un evento davvero ben riuscito.