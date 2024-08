A20, incidente mortale nei pressi dello svincolo di Brolo. Muoiono marito e moglie

Ennesimo incidente mortale sulla A20, dove nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi dello svincolo di Brolo, due persone hanno perso la vita.

Secondo le prime informazioni a rimanere coinvolta nell’incidente una famiglia, che viaggiava a bordo di un’auto in direzione Palermo. L’incidente, a quanto pare, sarebbe stato autonomo e sarebbe avvenuto poco prima dello svincolo di Brolo. Da accertare le cause del violentissimo impatto contro il guardrail. Sul posto i sanitari del 118 per i soccorsi. Le due vittime sarebbero il conducente e il passeggero dell’auto, che viaggiava accanto a lui, marito e moglie. Illesi, invece, due minori, che erano sul sedile posteriore della vettura. Al momento è stata istituita uscita obbligatoria a Patti, in direzione Palermo, per consentire le operazioni di soccorso. I piccoli passeggeri dell’auto sembra siano stati trasferiti in ospedale per accertamenti.

Sul posto la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto per i rilievi di rito e il personale del Cas.

* Notizia in aggiornamento.