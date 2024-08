Floresta – Domenica 11 agosto la “Mangialonga”

Anche quest’anno andrà in scena, domenica 11 agosto dalle ore 11:30, la manifestazione Mangialonga a Floresta. Giunta alla 14° edizione, la seconda dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Stroscio, la manifestazione prevede la degustazione dei prodotti tipici locali. In particolare, i gruppi di visitatori verranno guidati lungo le vie del paese in cui troveranno diverse postazioni per degustare diverse pietanze.

La manifestazione verrà realizzata con la collaborazione della Proloco Floresta guidata dal Presidente Pina Carroccio.

È stato possibile riproporre per il secondo anno consecutivo questa bella manifestazione grazie alla collaborazione dei numerosi volontari e dei contributi regionali a sostegno di queste iniziative in particolar modo la misura “Sicilia che piace” promossa dall’ assessorato alle attività produttive guidato dall’ On. Edy Tamajo.

Una manifestazione che mette in condizione anche le attività locali di lavorare per la fornitura dei prodotti tipici oltre alla sponsorizzazione degli stessi.

Appuntamento dunque a domenica 11 agosto alle ore 11:30 in piazza Umberto I a Floresta.