Grande partecipazione ed ottima organizzazione per il torneo di briscola 2024 in piazza C. Conforto in contrada Sant’Antonio a Capo d’Orlando. Decine di coppie si sono sfidate durante la due giorni della manifestazione.

Classificati al primo posto la coppia Drago – Terranova; al secondo posto la coppia La Face – La Face ed al terzo posto la coppia Miceli – Miceli. Ad organizzare il tutto il Circolo Anspi Sant’Antonio, che ha dato già appuntamento al prossimo anno.