A/18: inseguimento e tentativo di speronare l’auto della Polizia Stradale; denunciati tre catanesi

Tre persone al termine dell’inseguimento sono state denunciate con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, oggetti atti allo scasso e possesso di arma impropria. Si tratta di tre pregiudicati catanesi a bordo di una Fiat 500 e di un furgone Ducato, il cui conducente è riuscito, però, a dileguarsi. Sono in corso accertamenti volti all’identificazione del fuggitivo.

E’ questo l’esito di un vero e proprio inseguimento accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso sulla tratta autostradale A/18 all’altezza dell’Area di servizio Tremestieri Ovest, con il tentativo di speronare l’auto della Polizia Stradale della Sottosezione di Messina.

Visti gli arnesi atti allo scasso e i passamontagna sequestrati, è verosimile che i tre fossero intenti a preparare una rapina ai danni dell’esercizio commerciale o di uno dei tanti mezzi pesanti presenti all’interno dell’area di servizio Tremestieri Ovest.

Questa la dinamica dei fatti: una pattuglia della Sottosezione di Boccetta, in servizio di vigilanza autostradale, ha intercettato, nei pressi dell’area di servizio Tremestieri Ovest, due veicoli sospetti i cui conducenti, all’intimazione degli agenti di accostarsi per un controllo, hanno tentato dapprima di speronare l’auto di servizio e dopo si sono lanciati a forte velocità in direzione Catania.

Dopo un breve inseguimento la Fiat 500 e i tre occupanti sono stati fermati ed identificati.

Il personale, coadiuvato dai colleghi della squadra di polizia giudiziaria della

sottosezione autostradale, ha svolto, quindi, gli accertamenti sui tre, risultati tutti

pluripregiudicati e con molti precedenti per furti e rapine in diverse zone del territorio nazionale.

Al termine delle verifiche è risultato che uno dei tre fermati era anche destinatario di una misura di prevenzione in atto ed è stato segnalato al Tribunale di sorveglianza di

Palermo.

“Una delle tante quotidiane attività di intervento della Polizia Stradale messinese – dichiara il Dirigente Antonio Capodicasa – che anche questa volta, come in altre numerose occasioni, oltre a garantire la sicurezza della circolazione su strade e autostrade è sempre in prima linea per il contrasto alla criminalità, anche quella in transito dalle altre provincie. Le attività di controllo e di prevenzione contro i reati predatori continueranno e saranno intensificate, anche con l’ausilio di personale delle squadre di polizia giudiziaria, nelle prossime giornate ove si prevede un’intensificazione del traffico e della movimentazione di mezzi e merce visto l’imminente periodo festivo”.