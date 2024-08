Femminicidio di Lorena Quaranta, Appello “Bis” ad ottobre dopo l’annullamento della Cassazione

Si torna in aula il 17 ottobre 2024, davanti la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, chiamata a valutare se si devono o meno concedere ad Antonio De Pace, 34enne di Dasà, nel vibonese, le circostanze attenuanti generiche per l’omicidio della fidanzata Lorena Quaranta, avvenuto il 31 marzo 2020. I fatti avvennero durante il loockdown, in una villetta di Furci Siculo, nel messinese, forse al culmine di una lite tra i due giovani.

Lorena, 27enne agrigentina, laurenda in medicina all’università di Messina, fu colpita alla testa e poi strangolata. Un processo d’appello bis che ha scatenato feroci polemiche, disposto con la sentenza della corte di Cassazione, arrivata il 20 luglio scorso.

La suprema corte ha annullato con rinvio la sentenza d’appello emessa dalla corte di assise di Messina, adducendo che «Deve stimarsi che i giudici di merito non abbiano compiutamente verificato se, data la specificità del contesto, possa, ed in quale misura, ascriversi all’imputato di non avere “efficacemente tentato di contrastare” lo stato di angoscia del quale era preda e, parallelamente, se la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell’emergenza pandemica con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e, quindi, anche dei protagonisti della vicenda, e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale». Gli ermellini non fanno riferimento alla capacità di intendere e volere dell’imputato, approfondita e non esclusa nel corso del procedimento a carico di De Pace, attraverso la perizia redatta dal Professore Stefano Ferracuti, e la cui responsabilità penale non viene messa in discussione.

Se la corte reggina valuterà come rilevanti le circostanze, De Pace potrebbe ottenere uno sconto di pena, passando dall’ergastolo alla reclusione per 30 anni. Un’ipotesi che ha ingenerato indignazione e dolore nei familiari di Lorena, costituiti in giudizio come parte civile con l’avvocato Giuseppe Barba di Agrigento, ma anche delle associazioni per la tutela dei diritti delle donne rappresentate dalle avvocatesse Maria Gianquinto, Cettina Miasi e Cettina La Torre, parti civili nel processo. Per il padre di Lorena “lo stress da covid non c’entra niente”. Il pool difensivo di De Pace è costituito, invece, dagli avvocati Salvatore Staiano di Catanzaro, Bruno Ganino di Vibo Valentia e Salvatore Silvestro di Messina.