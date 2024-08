Crisi idrica a Sinagra, si ricorre ad un pozzo espropriato anni fa. Polemiche perché l’acqua della condotta non è potabile

L’acqua c’è, ma non si può usare per scopi potabili e di consumo umano. Polemiche e qualche protesta dopo che oggi apparso sulla pagina Facebook del comune un avviso ai cittadini sinagresi, diramato dal Responsabile dell’area Patrimonio e Manutenzione del comune. Il dirigente, con ordinanza Sindacale n. 16 del 28 luglio scorso, infatti, era stato autorizzato a dare esecuzione a tutte le attività necessarie per poter attingere ed utilizzare temporaneamente l’acqua da un pozzo di località Limari Basso, espropriato nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’Area PIP nel 2007 ed oggi di proprietà del Comune. Un provvedimento necessario per contrastare la crisi idrica, che investe anche la piccola cittadina dei Nebrodi, la cui popolazione in questo mese di agosto, risulta significativamente aumentata. L’acqua del pozzo deve essere immessa in via temporanea ed eccezionale nell’acquedotto comunale, fino al superamento dello stato di emergenza in atto, per prevenire potenziali pericoli sotto il profilo igienico sanitario, dell’ordine pubblico, sociale ed economico.

Per questo motivo, al termine dei lavori necessari per prelevare e immettere l’acqua nella rete idrica, è stato effettuato il controllo e il monitoraggio chimico-batteriologico delle acque prelevate, affidati al laboratorio TetraLab s.r.l., di Pace del Mela.

All’esito delle analisi condotte sul campione, prelevato lo scorso 29 luglio, è stato evidenziato il superamento di alcuni valori previsti per i parametri definiti dal D.Lgs. n. 18/2023 – Allegato I. Una situazione del tutto normale, in considerazione del fatto che il pozzo in questione, nasce come fonte di approvvigionamento ai fini irrigui e non potabili. Inoltre d’estate si può verificare la stessa condizione anche per le fonti di approvvionamento ordinarie, a causa del calo delle falde.

Pertanto è stato disposto il divieto assoluto, a scopo cautelativo, dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano immessa in tutta la rete idrica Comunale e distribuita su tutto il territorio cittadino.

Un annuncio che ha scatenato qualche polemica tra i residenti e persino qualche protesta sui social.

L’amministrazione comunale sinagrese, però, per far fronte al fabbisogno idrico, stante il calo delle falde acquifere e le necessità impellenti della comunità, non ha molte alternative. Il sindaco Nino Musca ribadisce che “nelle stagioni estive le ordinanze di non potabilità sono frequenti in ragione del fatto che le fonti di approvvigionamento possono non essere quelle ordinarie e anche quelle ordinarie possono avere qualche criticità di questo tipo. È una situazione piuttosto frequente nei periodi di siccità, a Sinagra come altrove. Intanto, dopo aver attivato il C.O.C. su indicazione del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, attraverso l’uso di autobotti stiamo immettendo acqua nei serbatoi comunali. A questo proposito vogliamo ringraziare pubblicamente tutti quei privati cittadini, che dopo una nostra ricognizione per reperire l’acqua, hanno messo a disposizione gratuitamente i loro pozzi, facendoci prelevare l’acqua da immettere nei serbatoi comuni per raggiungere il livello necessario a garantire il servizio ai cittadini.

Stiamo continuando con il nostro piano di ricerca e acquisizione di nuove fonti – continua Musca – per affrontare le necessità delle prossime settimane, con azioni sia immediate, che a medio termine. Inviatiamo i cittadini ad evitare inutili allarmismi e a continuare, come hanno fatto sino ad ora, a porre attenzione all’uso dell’acqua, evitando sprechi in questo particolare momento, ringraziando tutti per la collaborazione.”