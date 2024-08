San Salvatore di Fitalia – Appuntamento da non perdere il 12 e 13 agosto con Silent Island e Festa dei Sapori

Il 12 e 13 agosto, appuntamenti di pura magia a San Salvatore di Fitalia, con F’Estate – Festa dei Sapori & Silent Island della Fiumara del Fitalia. Si parte il 12 agosto, dalle 19.30: Silent Island con 6 DJ e la guest star Claudia Giannettino per ballare tutta la notte; il 13 invece la “Festa dei Sapori”.

Una fusione unica di musica e turismo, per esplorare le bellezze del territorio attraverso un evento straordinario e scoprire i sapori autentici dei Nebrodi, immergerti nella cultura e nelle tradizioni locali.