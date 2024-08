Prezzi alle stelle per la Sicilia, 400€ per ritornare a casa per le vacanze estive

Tornare in Sicilia per le vacanze estive è diventato, ormai da anni, un lusso. Il mese clou della bella stagione è iniziato da poco e i prezzi dei voli per la nostra regione raggiungono somme esorbitanti, arrivando a toccare i 400€.

Partendo l’8 agosto da Milano Malpensa, con un biglietto di sola andata, per Palermo si possono sborsare 413€. Impensabile non solo per la cifra elevata, ma anche perché si tratta di un volo che non è diretto e che prevede lo scalo a Zurigo.

Posticipando l’inizio delle vacanze al giorno di Ferragosto, i costi da Malpensa per il capoluogo siciliano si abbassano notevolmente, poiché spaziano da un minino di 46€, se si viaggia la sera, ad un massimo di 206€, se si decolla di mattina.

Il problema del caro voli non è circoscritto solo all’andata, ma sfortunatamente si estende anche al ritorno. Prendendo il volo la sera del 25 agosto da Catania sempre per Malpensa si giunge a pagare una cifra pari a 409€. Per lo stesso giorno, partendo da Palermo si può spendere, di meno, circa 160€, ma si rischia di impiegare quasi 25h in viaggio, facendo scalo a Fiumicino e a Budapest.

Rinviando il ritorno al 31 agosto, i costi dei biglietti aerei diminuiscono nettamente. Decollando da Palermo, si può arrivare a pagare da un minino di 106€, ma con due scali e 24h di viaggio, ad un massimo di 207€ per un volo non diretto.

Articolo di Elisa Caruso