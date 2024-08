Omaggio a Franco Battiato – Milazzo

Domenica 25 agosto al Teatro del Castello di Milazzo le luci si accenderanno per uno degli spettacoli più attesi dell’estate live in Sicilia “Omaggio a Franco Battiato”.

In occasione dei 40 anni dell’album “La voce del padrone”, la Progrock Band “La Cruna Del Lago” e l’ Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal M° Leonardo Quadrini ricorderanno i momenti più belli della storia musicale di Franco Battiato. Un’orchestra composta da ben 54 elementi, la suggestiva cornice del Teatro del Castello di Milazzo in una sera d’estate, tre artisti amatissimi e dalla grande storia come Mario Incudine, Luca Madonia e Lidia Schillaci, i suoni della Progrock Band “La Cruna Del Lago” ed i più bei momenti del meraviglioso patrimonio musicale di Franco Battiato, uno degli interpreti più innovativi della storia della musica italiana.

“OMAGGIO A FRANCO BATTIATO” ne racconterà le affascinanti e variegate sfaccettature musicali, per molti aspetti anche uniche, che ancora oggi lo hanno reso unico grazie a brani immortali come “La cura”, “Centro di gravità permanente”, “La stagione dell’amore”, “l’era del cinghiale bianco”, “Cuccurucucù”.

Al Castello di Milazzo il 25 agosto saranno presenti Luca Madonia che proprio con Franco Battiato ha condiviso il palco del Festival di Sanremo nel 2011 con il brano “L’alieno”; Mario Incudine cantante, musicista, autore di colonne sonore che nel 2013 aprì alcuni date di “apriti sesamo tour” del cantautore siciliano e Lidia Schillaci che nei suoi live ha reso omaggio alla storia dei più grandi cantautori siciliani fra i quali anche Franco Battiato.

I biglietti per assistere allo spettacolo “Omaggio a Franco Battiato” si possono acquistare sui circuiti Ticketone, Tickettando, LiveTicket o presso la biglietteria del teatro.

Info sulle prenotazioni ed altro al numero 328 3360723.

Articolo di Elena Scaffidi