Grande attesa a Capo d’Orlando per l’evento del 9 agosto: sul lungomare Luciano Ligabue arrivano infatti i “Boomdabash”, per l’unica tappa siciliana della band diventata famosa per canzoni come “Mambo Salentino”, “Per un milione” e le collaborazioni con Annalisa, Alessandra Amoroso, Baby K e Loredana Bertè.

Il concerto sarà totalmente gratuito e a Capo d’Orlando, dopo anni, tornano artisti in grado di richiamare migliaia di persone, per un evento davvero imperdibile.