Capo d’Orlando – Grave incidente sulla SS113, due feriti. Arrivato l’elisoccorso

Gravissimo incidente a Capo d’Orlando, sulla SS113, nel tratto compreso tra il comune orlandino e quello di Brolo.

Per cause ancora in corso di accertamento un camion e un’auto si sono scontrati. Ad avere la peggio i due occupanti dell’auto, un’Audi, andata completamente distrutta.

I due sono rimasti feriti gravemente; si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre uno dei due, rimasto incastrato. Illeso, invece, il camionista. Sul posto il personale del 118 con due ambulanze e la Polizia Municipale di Capo d’Orlando.

Uno dei due feriti è stato trasportato a Patti, mentre l’altro in elisoccorso al Policlinico di Messina. Entrambi sono residenti a San Salvatore di Fitalia: sul posto anche il sindaco Giuseppe Pizzolante per sincerarsi delle condizioni dei suoi concittadini.