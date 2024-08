Sinagra: giornata di sciopero a difesa della vertenza dei dipendenti comunali

Giornata di sciopero oggi programmata al comune di Sinagra da Cgil e Csa per manifestare ed evidenziare tutto il disagio e la sofferenza dei dipendenti comunali. In ballo c’è il mancato pagamento del salario accessorio per gli anni 2021 e 2022, la mancata costituzione del Fondo salario accessorio per gli anni 2023 e 2024 e la mancata ricontrattualizzazione del personale part-time da 24 a 32 ore settimanali. Di questo si è discusso alcuni giorni fa nel corso di un’assemblea al comune di Sinagra, durante la quale è stato proclamato lo stato di agitazione. E’ stato chiesto anche al prefetto di Messina con urgenza un suo autorevole intervento affinché si possa trovare una soluzione a tale vertenza.