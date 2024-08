Serie D: il Città di Sant’Agata ha acquistato Giuseppe D’Amore, difensore, classe 2004

Il Città di Sant’Agata comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni del difensore, classe 2004, Giuseppe D’Amore anche per la stagione 2024/25!

Cresciuto nelle giovanili del Catania, già nella passata stagione ha indossato la maglia biancoazzurra, collezionando 33 presenze, dopo le esperienze con Paternò e Messina.

“Sono contento di indossare anche quest’anno la maglia del Sant’Agata e ringrazio la società e il mister per la fiducia riposta nei miei confronti – ha detto D’Amore-.Qui, sia quest’anno, che lo scorso, ho trovato gente seria e vogliosa di fare bene e per questo credo che ci siano i presupposti per disputare un campionato importante come quello dell’anno scorso.”