“I protagonisti del calcio romantico”, il 10 agosto a Capo d’Orlando la presentazione del libro del giornalista Marco Lanza

Protagonisti di un calcio che non c’è più. Appuntamento da non perdere, sabato 10 agosto alle 19.30 in Piazza Matteotti a Capo d’Orlando, con “I protagonisti del calcio romantico”, il libro nel quale il giornalista Marco Lanza ha messo in fila anni di cronache, curiosità, aneddoti e ricordi di un’epoca di grandi protagonisti.

L’evento clou con lo storico volto di Telemontecarlo e La7, oggi direttore di Golf Television, sarà moderato dall’ex direttore TG3 Giuseppina Paterniti, vedrà l’intervento della scrittrice Maria Rosaria Perilli e del medico scrittore Antonio Mazzone. Presenti anche gli ex calciatori Emanuele Curcio, Giuseppe Indaimo e Franco Ipsaro Passione.