Brolo – Presentato “Note Gustose”, appuntamento sul lungomare dal 7 al 9 agosto – VIDEO

Dal 7 al 9 agosto il lungomare di Brolo si trasformerà in un paradiso per gli amanti dello streetfood con l’edizione 2024 di Note Gustose. Conferenza stampa al Blue Beach per presentare i dettagli della sesta edizione di “Note Gustose”, che si terrà dal 7 al 9 agosto e vedrà esibirsi sul palco anche Gli Approssimativi, Retò Ska e Turè Muschio.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, gli organizzatori – la Pro Loco di Brolo – hanno illustrato i dettagli, le modalità e le prospettive future dell’evento, con il sostegno dell’amministrazione comunale. A fare gli onori di casa erano Maria Grazia Franchina e Aldo Carmisano, rispettivamente vice presidente e presidente della Pro Loco Brolese.

“Note Gustose” è uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo brolese,” ha detto la Franchina. “Siamo molto orgogliosi del crescente successo riscosso nel corso degli anni. Grazie all’esperienza acquisita nelle varie edizioni, ogni anno la missione è quella di migliorare e perfezionare ogni aspetto logistico e organizzativo. Ovviamente, il risultato delle tre serate è come sempre la conseguenza di un’attenta pianificazione e programmazione che inizia alcuni mesi prima. È il risultato di serate insieme, di condivisione di idee, coordinamento e suddivisione di compiti. Questi momenti sono la linfa vitale del nostro far squadra.”

Infatti, Note Gustose non è soltanto una sfilata di food sul lungomare ma anche una ricerca di prodotti e scelte che valorizzano il territorio, nel segno della qualità, come ha precisato Riccardo Ricciardello, del direttivo della Pro Loco Brolese.

Note Gustose è anche musica, con i gruppi che intratterranno i visitatori nelle tre serate.

Sul palco saliranno Gli Approssimativi, Retò Ska e l’home made Turè Muschio.

Note Gustose sarà anche arte, con una mostra fotografica che esporrà foto storiche rievocando le radici del paese. Ma anche cultura: il giorno 8, in collaborazione con l’associazione “Stella e Aratro”, si svolgerà un salotto letterario con ospite l’autore Giorgio Lupo di Termini Imerese, che racconterà del suo secondo romanzo giallo “La danza delle anime”, con protagonista un commissario di polizia amante del buon cibo.

“Note Gustose,” ha detto Aldo Carmisano, “è un evento che aggrega e mette in moto l’economia locale. L’obiettivo del Festival è quello di movimentare le attività commerciali locali, determinando un importante flusso di visitatori che non si limitano alla sosta sul lungomare ma vivacizzano il centro e il centro storico, usufruendo delle strutture ricettive.”

Carmelo Ziino, vice sindaco e assessore alle attività commerciali, ha sottolineato, come fatto nel suo intervento dal sindaco Giuseppe Laccoto, la validità dell’iniziativa e l’ottimo grado di collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Pro Loco Brolese, evidenziando che la chiave vincente è il continuo e proficuo dialogo tra le istituzioni.

Il Programma

Mercoledì 7 agosto, ore 22:00 Prima band a esibirsi per Note Gustose 2024: Gli Approssimativi Suonano insieme da 15 anni e ciò che li contraddistingue è la semplicità e la spensieratezza che trasmettono al pubblico. Una cover band il cui obiettivo è far divertire ed emozionare con versioni approssimative di brani pop italiani e internazionali.

Giovedì 8 agosto, ore 22:00 Durante la seconda serata, saliranno sul palco i Retrò Ska Nati nel 2019 con l’idea di riproporre le classiche hit della canzone italiana rivisitate in chiave Reggae/Ska, la band è composta da musicisti navigati e vede come frontman una nascente promessa della musica contemporanea. Un nutrito collettivo di otto personalità in formazione stabile, per uno spettacolo dal vivo unico nel suo genere.

Venerdì 9 agosto, ore 22:00 Per la serata conclusiva di Note Gustose 2024, sul palco salirà Turè Muschio Gioca in casa e Turè Muschio suonerà davanti allo scoglio di una sua celebre canzone. Insieme alla sua band, porterà sul palco i suoi brani e il meglio del cantautorato italiano.

Info: Pro Loco Brolo Via Marina, 62