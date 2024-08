Messina: Al via l’agosto messinese: musica, teatro, i concerti di Alfa e Gigi D’Alessio corollario per la “Vara”

In un agosto molto caldo anche a causa della crisi idrica, presentato il cartellone degli eventi che si susseguiranno in diverse location della città naturalmente, aspettando la Vara.

Presenti alla conferenza stampa a palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile, Elvira Amata assessora regionale al Turismo, Enzo Caruso assessore comunale al Turismo, padre Antonello Angemi, in rappresentanza della Curia, Francesco Forami presidente del gruppo storico Vara.

Prima della tradizionale processione della Vara del 15 agosto tra fede e tradizione, una serie di appuntamenti che prenderanno il via già da stasera all’arena Cicciò del Palacultura, alle ore 21.30 con lo spettacolo “La Scelta”, a cura dell’associazione Medfort regia di Francesco d’Alfonso. Lo spettacolo, liberamente tratto da Eschilo e Ghiannis Ritsos vede come interpreti Irene Ciani e Matteo Santinelli.

Proseguendo, la passeggiata dei Giganti, il 9 agosto a partire dalle ore 18, 30 dal deposito in via Catania fino a piazza Fazio a Camaro. Ancora, l’11 agosto la presentazione dei 3 Ceri Votivi. Il 10 agosto forse il giorno più intenso per iniziative che prevedono tra l’altro, la “Rievocazione Storica dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria” presente la nave scuola “Palinuro” della Marina Militare; la partenza del Rally del Tirreno, ma anche la manifestazione NO PONTE a Torre Faro.

Il sindaco Basile nel presentare le iniziative legate all’agosto messinese, ha sottolineato che “il supporto economico della Regione Siciliana rientra tra quelli previsti anche per altre città come Catania e Palermo”. La Vara di Messina, ha detto il sindaco, “non è solo un evento religioso ma anche culturale”. In un sistema, ha proseguito Basile, “che vede Messina sempre più protagonista sul territorio siciliano e non solo, giustamente la Regione ha voluto riconoscere questa tradizione come importante anche e soprattutto dal punto di vista turistico che richiama la presenza di tantissimi ospiti viaggiatori non solo italiani”. Merito, ha concluso il sindaco Basile “da ascrivere anche all’impegno, alla passione e al lavoro professionale degli assessori Caruso e Finocchiaro”.

L’assessora regionale Elvira Amata “ha dimostrato tutta la sua convinzione nell’affermare che tantissimi viaggiatori scelgono la Sicilia e Messina per vivere momenti di svago grazie alle attrazioni paesaggistiche che passano anche attraverso la bellezza del mare, culturali e storiche considerati i siti patrimoni unici ed enogastronomiche inviate dal mondo”. Elvira Amata ha riconosciuto che “l’Amministrazione Basile sta lavorando bene e da siciliana ma soprattutto da messinese, non poteva non sostenere le manifestazioni dell’agosto messinese”. Infine, la Amata “ha suggerito ai promotori del gruppo storico Vara, in considerazione della necessità di destagionalizzare le presenze turistiche anche a Messina e, in considerazione soprattutto della scelta fatta da tanti visitatori stranieri che scelgono gennaio, febbraio e marzo per le loro vacanze, di organizzare una serie di eventi di alto profilo culturale, aspettando la Vara”.

Iniziativa condivisa dal Sindaco Basile che ha invitato l’assessora Amata ad una attenzione più corposa per il prossimo agosto messinese.

Padre Antonello Angemi, ha voluto sottolineare “l’importanza del messaggio di speranza per la città che la processione della Vara trasmette a tutti coloro che, con grande devozione, si avvicinano alla Madonna dell’Assunta”.

Enzo Caruso assessore al Turismo ha voluto ricordare che “quest’anno nel cartellone agostano sono state inserite due location importanti come la scalinata di palazzo Zanca e l’arena Cicciò del Palacultura consegnata alla fruizione della città che, ospiteranno eventi importanti e significativi”. Caruso si è anche soffermato “sulle manifestazioni folcloristiche, musicali interessante il concerto dedicato alla Spagna da parte di progetto suono e, sportive che si alterneranno per rendere sempre più accattivante l’agosto messinese”.

Franco Forami a nome del gruppo storico Vara “ha ricordato oltre alla tradizione processione del 15 agosto, l’uscita dei Ceri votivi dalla Chiesa Oratorio della Pace verso Palazzo Zanca e poi il trasferimento a piazza Castronovo.

Gemellaggio importante quello che verrà siglato oggi a Palmi e, il 13 agosto a Messina. La città calabrese nel 600 ha concesso il privilegio del culto della Madonna della Lettera. Infine, ma non certamente meno significativi, i concerti di fine agosto che vedrà protagonisti Alfa il 22 e Gigi D’Alessio il 31.

Un’offerta allettante e interessante che Messina ha voluto presentare ai suoi abitanti ma soprattutto, ai turisti. Una città cresciuta in maniera esponenziale che desidera mantenere un ruolo importante a livello nazionale e per far questo, diventa necessario legare anche i turisti al territorio facendoli innamorare di un paesaggio, una cultura, coste meravigliose e proposte enogastronomiche di altissimo livello.