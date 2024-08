Gruppo scout da Torino a Capo d’Orlando per realizzare un Murales: “La libertà di volare in alto”

Il gruppo scout torinese, guidato dall’orlandino Riccardo Lipari, per la route estiva, ha scelto di realizzare un murales che raffigura degli aquilotti con lo zaino sulle ali, che volano sempre più in alto, verso la luce della consapevolezza e della conoscenza del bene.

Zaini pieni di progetti, di sogni, di volontà di affermazione, ma soprattutto di relazione; lo stare insieme per affrontare le complessità della realtà, mettendo a disposizione i propri talenti per il bene comune.

Finito il murales, autorizzato dal Comune orlandino, il gruppo si è incontrato con il prof. Pier Franco Spaticchia per affrontare il tema del rapporto tra “L’esistenza e la realtà. La bellezza come via per vedere e raggiungere dio”.

“Questa route – ha detto il capo scout, Riccardo Lipari – è uno strumento che consente ai ragazzi di unificare fantasia, immaginazione e creatività come facoltà capaci di farti dilatare tempo e spazio e farti gustare il sapore dell’eternità”.