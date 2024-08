Galati Mamertino – La minoranza attacca l’amministrazione comunale su turismo e fondi regionali

Il gruppo consiliare di minoranza di Galati Mamertino “Uniti si cresce”, non va in vacanza, ma anzi attacca in queste ore le scelte e la politica dell’amministrazione comunale, guidata da Vincenzo Amadore.

Due i post pubblicati sulla pagina social del gruppo nella giornata di ieri, che mettono sotto accusa il primo cittadino, addebitandogli presunta mancanza di progettualità che miri allo sviluppo turistico del comune nebroideo da un lato e dall’altro evidenziano come nell’ultima manovra finanziaria della Regione, approvata lo scorso 31 luglio, con la quale sono stati destinati fondi a molti comuni dell’hinterland nebroideo per diversi progetti, Galati Mamertino non figuri.

“Come sempre si attende il programma per gli eventi di promozione che mirerebbero ad attrarre turisti e far respirare le attività locali. Galati neanche uno spiraglio. Chissà perché?” scrivono i consiglieri e spiegano: Presentato in ritardo il calendario di Agosto con la solita lentezza e contenuti di ordinaria programmazione, nonostante gli ammirevoli sforzi delle associazioni locali.” Affondano poi il gruppo guidati da Pino Drago. “Malgrado le sempre notevoli risorse finanziarie di cui dispone questa amministrazione e delle quali nessuna amministrazione del passato ha mai potuto disporre, si prova a far sopravvivere le attività economiche locali, ma aggiungiamo, un paese seppur bellissimo, sebbene il fiore all’occhiello dei Nebrodi, può vivere con 20 giorni di attività estiva all’anno, senza progettualità e senza idee innovative?

“Eppure questa amministrazione sta avendo la fortuna di operare negli anni di più straordinarie opportunità che ci siano mai state in Sicilia grazie alle enormi risorse disponibili per il PNRR. E il sindaco purtroppo continua ad ostentare la solita propaganda del nulla. “Sia consapevole Signor Sindaco con delega al turismo, rifletta per il bene dell’intera comunità.” è l’invito dei consiglieri di opposizione e concludono ”Il paese si sta sfaldando e spopolando progressivamente e la piazza, aldilà dell’illusionismo estivo ne è la piena dimostrazione.”