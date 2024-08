Capo d’Orlando: il 10 e l’11 agosto il I° torneo di scacchi

Il 10 agosto, in piazza Matteotti a Capo d’Orlando, è in programma il I torneo di scacchi organizzato dalla società mutuo soccorso “L’Avvenire” di Capo d’Orlando.

Il torneo si svolge in due giorni: il 10 agosto per gli adulti oltre 16 anni e l’11 agosto juniores dagli 8 ai 14 anni.

Vedrà la partecipazione per ogni gruppo di circa 20 giocatori che si affronteranno nel loro gruppo fra loro in 5 partite della durata di 15 minuti; alla fine di ogni partita si assegnerà 1 punto per la vittoria, mezzo punto per la patta e zero punti per la sconfitta, determinando per ogni gruppo una classifica di tre vincitori.

La gara sarà arbitrata dall’istruttore federale Mirko Conti Gennaro con l’ausilio prezioso di Aldo Parla, presidente del circolo scacchi di Capo d’Orlando.

Si spera di rilanciare il gioco degli scacchi fra i giovani e adulti offrendo ai soci, a figli e nipoti dei soci una scuola di scacchi nei nostri locali gratuita.