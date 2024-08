Patti – Paziente ingessato con il cartone. Leanza: “Quello che è successo è grave ma non basta gridare allo scandalo, bisogna capire i motivi” 

“Il punto non è gridare allo scandalo e preoccuparsi solo di gettare la croce addosso a chi, tra il personale medico e sanitario dell’ospedale di Patti, ha ingessato un paziente con il cartone. Il punto è capire come si sia arrivati ad una situazione del genere, come sia stato possibile non avere a disposizione neanche il materiale di prima necessità in una struttura di pronto intervento”.

Lo dice Calogero Leanza, parlamentare regionale del Pd e vicepresidente della commissione Sanità all’Ars a proposito del paziente che, dopo una frattura, all’ospedale Barone Romeo di Patti (Me) sarebbe stato “ingessato’ con alcune sagome di cartone.

“Scandalizzarsi di fronte ad un episodio come questo è più che comprensibile – aggiunge Leanza – ma bisogna risalire all’origine di una situazione che, evidentemente, è un segnale molto preoccupante perché ci fa capire quanto grave possa arrivare ad essere la condizione attuale della sanità siciliana in determinate realtà”.

