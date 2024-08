Naso: in arrivo dall’Ars 200 mila euro

Lo sviluppo di attività turistiche e culturali, interventi nella frazione Malò e miglioramento della rete idrica. E infine altre somme destinate agli Enti locali che si trovano in anticipazione di liquidità. Questi gli indirizzi di finanziamenti che saranno destinati al comune di Naso; arriveranno 200 mila euro per interventi di pubblica utilità.

Queste somme sono state inserite nel disegno di legge “interventi finanziari urgenti 771/A”, votato in questa settimana dall’Assemblea Regionale Siciliana. Un risultato importante per la città nebroidea, frutto di rapporti istituzionali ma anche personali, con i vari membri del Parlamento siciliano.

Gaetano Nanì annuncia con grande soddisfazione l’arrivo nel centro nebroideo di consistenti contributi. “È un insindacabile dato di fatto che questa amministrazione in tre anni di lavoro, è stata capace di intercettare somme, che sono e saranno impiegate, per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Naso. Il buon governo comunale si vede anche da queste cose – ammette candidamente il primo cittadino – riuscire a realizzare opere primarie senza gravare sul bilancio comunale è determinante. Si è trattato di un lavoro di squadra – conclude Nanì –, e per questo, vorrei ringraziare pubblicamente l’assessore Nino Letizia ed il consigliere Flavio Santoro, che mi hanno egregiamente collaborato”.

I tre finanziamenti saranno destinati per lo sviluppo di attività turistiche e culturali, per interventi nella frazione Malò ed al miglioramento della rete idrica. Infine, sempre grazie al disegno di legge approvato dall’Ars, il comune di Naso avrà la possibilità di intercettare ulteriori somme destinate agli Enti locali che si trovano in anticipazione di liquidità.