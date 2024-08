Capri Leone – Un successo il concerto dei Cugini di Campagna al Sicily Food Festival. Domenica Dargen D’Amico – VIDEO

Una piazza Gepy Faranda gremita come non si vedeva da tempo. Il comune di Capri Leone ha deciso di fare le cose in grande in questa estate 2024: ieri il concerto dei Cugini di Campagna, la storica band di “Anima Mia”, che si è rilanciata dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo.

Sicily Food prosegue anche oggi e domani: sabato La Soluzione in concerto e poi il Cabaret in piazza con Antonio Balistreri e Stefano Piazza. Chiusura domenica in grande stile con il concerto di Dargen D’Amico.