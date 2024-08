Torrenova, dalla Regione fondi per strade, scuole e liquidità

Il Comune di Torrenova ottiene nuovi consistenti fondi, grazie alla manovra finanziaria approvata in questi giorni dall’Assemblea Regionale Siciliana.

Stanziati 390 mila per l’edilizia scolastica, in particolare per i lavori di riqualificazione della scuola elementare già avviati. I fondi serviranno per opere esterne, mentre 70 mila euro sono stati destinati alla manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici. Inoltre sono stati recuperati circa 200 mila per Fondo Anticipo liquidità.

“In definitiva, il nostro comune è riuscito a recuperare a recuperare risorse per circa 700 mila euro.” comunica soddisfatto il primo cittadino Salvatore Castrovinci.

“Un importante risultato che è frutto di un grande lavoro dei nostri unici riferimenti regionali l’ On. Laccoto, l’On. Sammartino e l’Assessore Turano.

Un ringraziamento particolare desidero farlo al Vice sindaco Massimo Corpina che ha seguito passo passo ogni intervento.”