San Salvatore di Fitalia – Cerimonia di inaugurazione per la nuova ambulanza della Croce Rossa

Si è svolta ieri 1 Agosto, nelle Piazze Santa Caterina e Cinque Martiri, la cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza Professional 118, in servizio a San Salvatore di Fitalia e nei nove comuni di competenza del Comitato CRI fitalese.

“È stata una occasione – dice Giuseppe Pizzolante, sindaco di San Salvatore di Fitalia – per dire ancora una volta GRAZIE agli uomini e alle donne che operano in Croce Rossa, in particolare a chi opera nel Comitato di San Salvatore di Fitalia, che ad oggi conta ben 57 volontari. È a loro che va il mio grazie, anche a nome di tutta la cittadinanza: ai volontari e ai lavoratori della CRI e al loro Presidente Rossella Lanza, che hanno voluto donare anche due defibrillatori: uno al nostro comune e l’altro all’unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi.

Il gesto di ieri è un dono per l’intera comunità, non un fatto privato. Significa che il territorio è meglio presidiato. E allora ben venga questa nuova ambulanza, che va ad arricchire il parco mezzi della CRI e che consentirà di essere ancor più operativi e tempestivi in caso di richiesta di soccorso e trasporti infermi.”

Poi il tempo dei ringraziamenti: “Tutto ciò non poteva essere una realtà senza l’impegno dell’on. Bernardette Grasso e quello del governo regionale, grazie al quale il comitato CRI non avrebbe ottenuto i 70 mila euro necessari per l acquisto dell’ambulanza. Un ringraziamento per il supporto e la presenza al collega Sindaco di San Marco Filippo Miracula che condivide con me e il sindaco Grasso l’unione dei Comuni che mi onoro di presiedere e che tanto sta facendo per i nostri territori.

Grazie al Presidente regionale della CRI Stefano Principato e al vice presidente Egidio Tuccio, nonché a tutte le delegazioni presenti: Tirreno Nebrodi, Halesa, Messina e Caltanissetta. Grazie a Don Placido, al comandante Mistretta e a tutte le forze dell’ordine, ma soprattutto grazie alla Croce Rossa e la sua grande famiglia di donne e uomini, volontari.”