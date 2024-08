Inaugurata Oliveri Expò: fino al 31 agosto oltre 120 stand presenti – VIDEO

Inaugurata ieri ExpOliveri, alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, manifestazione organizzata da Eurofiere SRL, arrivata alla 19a Edizione.

Appuntamento, come ogni anno, nell’area del Campo Sportivo del Comune di Oliveri, adiacente al centro abitato. Orari di apertura al pubblico: dalle ore 19:00 alle ore 1:00.

Un evento unico, di respiro regionale, che si rinnova dal 2006 portando interessanti novità e registrando diversi sold out soprattutto nei weekend di Ferragosto. L’anno scorso sono stati registrati oltre 50.000 visitatori nella settimana di Ferragosto e 400.000 visitatori in tutto il mese. Numeri importanti e molti benefici per tutte le attività coinvolte. Per l’impegno dell’organizzazione e per i risultati raggiunti, la manifestazione ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il prezioso riconoscimento della Regione Sicilia tra le fiere e delle mostre Regionali. Infatti l’ExpOliveri è diventato un appuntamento fisso e un punto di riferimento importante, rappresenta un indotto favorevole per tutta l’economia siciliana.

L’ExpOliveri ospiterà oltre 120 spazi espositivi riservati ai titolari di impresa, tra cui molte attività produttive locali affezionate da tempo, eccellenze siciliane che ogni anno rinnovano la loro presenza portando prodotti di qualità. Non mancheranno i prodotti della cultura etnica, pezzi unici e particolari, dall’abbigliamento alla bigiotteria, inseriti nell’ottica delle proposte e della tutela del lavoro artigianale. Una particolare attenzione è rivolta all’ampia area Food & Beverage, dove si potranno consumare cibi di qualità legati alla tradizione locale e alla storia delle imprese.