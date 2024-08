Capo d’Orlando, l’onorevole Bernardette Grasso: “È fondamentale che la Regione stanzi i fondi per Villa Piccolo!”

“Villa Piccolo è un bene indispensabile per il nostro patrimonio culturale. È fondamentale che la Regione intervenga, motivo per cui chiederò al Governo regionale di appostare le risorse necessarie in una delle prossime norme finanziarie, per esercitare il diritto di prelazione del bene.”

Lo ha affermato la deputata regionale di Forza Italia, Bernardette Grasso, in difesa di una struttura dal valore storico e culturale inestimabile.

“Sono certa che il Governo sarà sensibile a questa importante vicenda. Ricordo infatti che Villa Piccolo, conosciuta anche come la Villa del Gattopardo, è attualmente all’asta presso il tribunale di Patti a causa di debiti significativi della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella. La villa, situata a Capo d’Orlando, ha un valore base d’asta di 2 milioni di euro e rischia di passare in mani private, compromettendo la sua funzione culturale e sociale. È pertanto fondamentale che rientri nel patrimonio immobiliare dell’Assessorato dei Beni Culturali, per garantirne la conservazione e la valorizzazione”.

