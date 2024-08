Torrenova, ruota si stacca da auto e colpisce un ciclista in transito. Un ferito

Singolare incidente stradale intorno alle 9 di questa mattina in Via Rosmarino- SP 162 bis, a Torrenova. Per cause da accertare una Opel Corsa, che viaggiava in direzione Palermo, avrebbe subito l’improvviso distacco dalla ruota anteriore, lato conducente. Lo pneumatico, rotolando sulla carreggiata, sembra sia finito nella corsia opposta colpendo un ciclista che in quel momento viaggiava in direzione Messina. L’uomo in sella alla bici è rovinato a terra, ferendosi.

L’auto, condotta da un uomo, ha subito arrestato la sua corsa a ridosso del marciapiede, sulla propria corsia di marcia. Lo sfortunato ciclista, un 67enne orlandino, invece è stato subito soccorso e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e caricato il ferito sull’ambulanza. Le sue condizioni, dalle prime informazioni, non sembrerebbero gravi.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri del nucleo radiomobile di S. Agata Militello e la polizia municipale torrenovese, che ha prestato supporto per regolare il traffico.