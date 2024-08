San Fratello: disposta l’archiviazione, perchè il fatto non sussiste, su quanto avvenne nel 2022 per la “Festa dei Tre Santi”

Il Pm Alessandro Lia aveva chiesto l’archiviazione per la tenuità del fatto, alcuni legali della difesa avevano presentato opposizione all’archiviazione, perché il procedimento venisse invece archiviato perché il fatto non sussiste e il tribunale di Patti ha accolto la richiesta della difesa: archiviazione perché il fatto non sussiste. Così si è chiuso il caso relativo ai fatti accaduti a San Fratello il 10 maggio 2022.

Titolare delle indagini era il sostituto procuratore della repubblica di Patti Alessandro Lia. L’accusa contestava a tredici persone di aver partecipato ad una competizione ippica che non era stata autorizzata, in occasione della Festa dei Tre Santi, i santi patroni del centro montano Alfio, Filadelfio e Cirino.

Questa ipotetica gara, secondo il prospetto accusatorio, sarebbe stata portata a termine in un percorso piuttosto accidentato, in condizioni da mettere in pericolo i cavalli.

Furono indagate tredici persone, difese dagli avvocati Flavia Galbato Muscio, Alvaro Riolo, Alessandro Pruiti, Salvatore Ricca e Benedetto Ricciardi.

A conclusione delle indagini, il pm Lia presentò richiesta di archiviazione per la tenuità del fatto. Gli avvocati Galbato Muscio e Riolo presentarono opposizione, ritenendo invece che i fatti fossero insussistenti.

Queste osservazioni su quanto avvenne quel giorno a San Fratello, condivise anche dagli altri difensori degli indagati, hanno poi trovato conferma nell’ordinanza del gip del Tribunale di Patti Ugo Domenico Molina.

Per il giudice, all’esito delle indagini e delle verifiche attraverso il materiale a disposizione, infatti, non si era trattato di una corsa, ma di una manifestazione tradizionale che si svolge da decenni per l’occasione religiosa, in un territorio oltretutto in cui il cavallo – il cavallo sanfratellano – ha una valenza culturale, storica e anche economica; durante la festa infatti si celebra il rito del corteo dei cavalli fino al Santuario di Monte Vecchio dedicato ai patroni di San Fratello.

Nessuna competizione non autorizzata, dunque, ma solo un’esibizione storica di cavalli.