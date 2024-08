Caronia, sciolto il consiglio comunale. Nominata commissario straordinario Chiara Piraino

Il consiglio comunale di Caronia è ufficialmente sciolto. Lo decreta il presidente della Regione Renato Schifani con il provvedimento del 30 luglio scorso. Nel decreto emanato dalla Regione è stata anche nominata quale commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni del consiglio comunale la dottoressa Chiara Piraino, attuale segretario generale al comune di San Filippo del Mela.

Nel provvedimento si fa riferimento anche all’iter che ha portato allo scioglimento del consiglio. L’ente, come tanti altri, era infatti in ritardo sull’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2024 e per il triennio 2024/2026 e per questo il 14 giugno 2024 era stato nominato il commissario ad acta, il dott Domenico Mastrolembo Ventura.

Consiglio comunale fissato per l’ 11 luglio per approvare relazione sulla gestione 2023, rendiconto 2023, DUP 2024/2026 e Bilancio di Previsione 2024/206. Durante la riunione la presidente Antonietta Agostino, aveva sollevato alcune critiche sul bilancio consuntivo e sulla programmazione.

Dal consiglio era arrivato il disco verde sulla gestione finanziaria 2023 e relativo rendiconto e al Dup. Ma al momento della votazione del bilancio preventivo, nonostante il si al DUP, i consiglieri di maggioranza lo bocciarono. Astenuti minoranza e presidente.

L’approvazione, però, doveva avvenire entro entro 5 giorni dalla seduta dell’11 luglio. Il consiglio fu quindi fissato nuovamente per il 13 luglio: ma mancava il quorum, e lo stesso avvenne in seconda seduta, domenica 14.