Messina: Sicindustria Messina e Confesercenti a fianco di Akademia Sant’Anna verso l’A1 di pallavolo femminile

Importante partneship tra Akademia Sant’Anna, Sicindustria Messina e Confesercenti indirizzata verso il traguardo della massima serie di pallavolo femminile; un progetto quello del team messinese che punta a rendere sempre più tangibile il brand Messina, una città che in questi ultimi anni si sta consolidando sia a livello nazionale che internazionale. Un cambiamento che riguarda diversi settori, economico, sociale, sportivo, turistico etc.

Una squadra di pallavolo che in pochi anni, ha risvegliato l’amore dei messinesi e non solo, verso uno sport che a livello femminile e maschile, ha sempre ottenuto risultanti importanti a livello internazionale (coppa europa, mondiali, olimpiadi, world league). Uno sport che annovera un numero importanti di partecipanti nonostante, siano altre le discipline che attirano l’attenzione della maggior parte degli italiani.

La conferenza stampa si è tenuta presso la sala Giunta della Camera di Commercio presenti Pietro Franza Presidente Sicindustria, Alberto Palella Presidente Confesercenti, Nanni Ricevuto Presidente Onorario di Akademia Sant’Anna, Antonio Caselli Vice Presidente di Akademia Sant’Anna. Assente il presidente di Akademia Fabrizio Costantino, fermato fino a fine ottobre, da provvedimento federale perché reo di aver espresso, in maniera civile, un giudizio tecnico sulla conduzione di gara di un arbitro e quindi disavvenendo ad alcuni articoli del regolamenti federale. Costantino ha messo in evidenza il fatto che lo stesso arbitro, in due incontri, nello scorso campionato, ha notevolmente penalizzato la squadra peloritana. Alla stessa maniera di Costantino, anche il Presidente del CONI Malagò, in occasioni dei Giochi Olimpici di Parigi ha espresso, con la stessa modalità, giudizi nei confronti di alcuni arbitri di due discipline come il Judo e la Schema, che hanno impedito ad atleti italiani, di ottenere i risultati sperati. Malagò però non ha ricevuto alcun provvedimento mentre, anche il tecnico di Akademia Fabio Bonafede, è stato espulso e, per questo motivo, non ha potuto guidare dalla panchina la squadra nell’ultima partita della pool promozione.

Pietro Franza, industriale sempre vicino allo sport messinese infatti, è stato presidente della squadra di calcio che ha disputato il campionato di serie A, “ha voluto sottolineare l’importanza di aver sposato il progetto Akademia che con grande serietà, ha anticipato le tappe per giungere al traguardo della serie A1, diffondendo un’immagine della città accogliente, turisticamente accattivante e con valide proposte culturali ed enogastronomiche”. Industria e sport un connubio che, ha affermato Franza, “aiuta entrambi ad avere visibilità e credibilità”.

Alberto Palella ha affermato che “diventa importante e necessario fare battere il cuore della città per Akademia, al tempo stesso, creare un indotto per imprenditori e città”. Palella ha espresso il concetto che “diventa utile per fare rete con tutto il mondo dello sport perché Messina è pronta per affrontare nuove sfide”.

Il Vice Presidente di Akademia Antonio Caselli “ha espresso parole di apprezzamento per il presidente Costantino il quale l’ha coinvolto nella società, creando insieme un rapporto di grande rispetto e, al tempo stesso, mettendo in campo ambizioni importanti come la serie A1 che la città di Messina merita”.

Infine Nanni Ricevuto il quale ha dichiarato che, “nel momento in cui ha ricevuto l’invito a far parte della società Akademia, ha immediatamente risposto di si, perché ritiene che ci siano qualità professionali e tecniche di notevole spessore”. Ricevuto è dell’avviso che “occorre fare azione di proselitismo per avvicinare i giovani a questo sport e ad Akademia in particolare; partire coinvolgendo l’ambiente scolastico, gli oratori e i centri di aggregazione”. Il presidente onorario ha concluso l’intervento dichiarando che “il raggiungimento del traguardo della promozione nella massima serie, accrescerà l’immagine e la diffusione del brand Messina”.

Frutto della partneship con Sicindustria Messina e Confesercenti, coinvolgere tutti gli associati che potranno accedere a tre pacchetti di abbonamenti a loro dedicati: “silver” che prevede 6 ingressi per un costo di euro 550,00; “gold” 10 ingressi più 2 accessi Vip per un costo di euro 1.100,00; “platinum” 20 ingressi e 5 accessi Vip al costo di euro 2.200,00. Per ottenerli, basta contattare la segreteria di Akademia Sant’Anna all’indirizzo mail: segreteria@akademiasantanna.it; o telefonare al numero: 3474736636.