La Giovanile Rocca ripescata in Serie C Femminile: E’ storia! – VIDEO

Il Presidente Domenico Belvedere, dopo l’amaro epilogo del campionato di Eccellenza, aveva promesso che la Giovanile Rocca non avrebbe lasciato nulla di intentato pur di agguantare una promozione ampiamente meritata sul campo. Ed ha mantenuto la sua promessa. La Giovanile Rocca è stata ripescata in Serie C femminile: per la prima volta Rocca di Capri Leone sarà rappresentata in un campionato nazionale.

Lo abbiamo intervistato ai nostri microfoni:

“Un’emozione indescrivibile. Abbiamo fatto richiesta di ripescaggio pensando di meritare la categoria superiore, ma in cuor nostro sapevamo che sarebbe stato davvero complicato per via della graduatoria nazionale.