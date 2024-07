Isole Eolie – Controlli dei Carabinieri: dallo spaccio alla sicurezza in strada. Il bilancio è di 7 denunce

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto servizi straordinari di controllo su tutto il territorio dell’arcipelago eoliano. Sono stati attuati pattugliamenti e posti di controllo, anche nelle ore notturne, per prevenire e contrastare i reati, sia di tipo predatorio, che riferiti all’uso e allo spaccio di stupefacenti, alle violazioni al Codice della Strada e alle condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini. Svolti anche servizi mirati alla vigilanza delle acque dell’arcipelago eoliano.

Durante le verifiche stradali, i militari dell’Arma hanno controllato più di 190 persone e circa 100 veicoli con la contestazione di numerose violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni. A Santa Marina di Salina denunciata una persona per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’uso di alcool o stupefacenti, mentre i militari di Vulcano hanno proceduto, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria, nei confronti di un individuo per guida sotto l’effetto di alcool e sanzionato tre individui per ubriachezza molesta, in quanto sorpresi mentre infastidivano cittadini e turisti in strada.

I Carabinieri delle Stazioni di Lipari e Stromboli hanno denunciato due soggetti per porto di coltello di genere vietato ed un uomo per omessa custodia delle armi regolarmente dichiarate, mentre a Vulcano un uomo è stato denunciato per furto aggravato di un cellulare, portato via ad un turista in strada.

Nell’ambito dei controlli ai locali pubblici, i Carabinieri di Vulcano hanno denunciato la titolare di un ristorante per tentata frode nell’esercizio del commercio, per aver tentato di somministrare cibi congelati, attestandoli sui menù come freschi.

Nel corso dei predisposti servizi antidroga, i Carabinieri della Stazione di Vulcano hanno denunciato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di droghe in parte suddivise in dosi pronte per la cessione. Nel medesimo contesto, sei persone, di età compresa tra i 21 e 35 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Messina poiché trovate in possesso di modiche dosi di droga per uso personale.