Expo Oliveri 2024: al via la 19ª edizione con oltre 120 Stand per un agosto da record

Ci siamo! domani inizia la tanto attesa 19ª edizione di Expo Oliveri, l’evento che anima l’estate siciliana con una miriade di attività e stand. Dal 1 al 31 agosto 2024, la manifestazione organizzata da Eurofiere trasformerà l’area del Campo Sportivo di Oliveri in un vivace hub di cultura, artigianato, e gastronomia. Gli orari di apertura al pubblico . ingresso gratuito – sono dalle 19:00 all’1:00, garantendo serate ricche di scoperte e divertimento.

Una Manifestazione di Rilievo Regionale

Dal 2006, Expo Oliveri è un appuntamento fisso, capace di attirare visitatori da tutta la regione e oltre. Lo scorso anno, l’evento ha registrato oltre 50.000 presenze durante la settimana di Ferragosto e ha raggiunto la cifra impressionante di 400mila visitatori nell’arco del mese, dimostrando il suo impatto significativo sull’economia locale. Questo successo ha fruttato all’evento numerosi riconoscimenti, inclusi quelli della Regione Sicilia, consolidando Expo Oliveri come una delle fiere più importanti del territorio regionale.

L’Inaugurazione Ufficiale

L’inaugurazione ufficiale si terrà l’1 agosto alle 19:00, con la partecipazione del Sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, e dell’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata. In un messaggio alla comunità, il Sindaco Iarrera ha sottolineato l’importanza dell’evento: «Un evento così longevo è garanzia di serietà, divertimento e affidabilità. Anno dopo anno, torna un appuntamento tanto atteso dai visitatori e dagli espositori. Un momento per incrociare domanda e offerta di prodotti sempre più artigianali ed esclusivi, una vera opportunità di promozione per il nostro territorio».

Oltre 120 Stand di Eccellenza

L’edizione di quest’anno ospiterà oltre 120 stand, offrendo un’ampia gamma di prodotti, dalle eccellenze artigianali siciliane ai pezzi unici di bigiotteria e abbigliamento etnico. Un’attenzione particolare sarà rivolta all’area Food & Beverage, dove i visitatori potranno gustare specialità locali e scoprire i sapori della tradizione siciliana. La fiera non è solo una vetrina per i prodotti, ma anche un luogo di incontro e scambio culturale, dove si celebrano le arti, i mestieri e le tradizioni locali.

Un Impegno per la Sostenibilità

Un aspetto fondamentale dell’ExpOliveri è la promozione della sostenibilità. L’evento incoraggia le aziende partecipanti a seguire pratiche a basso impatto ambientale, specialmente nel settore agroalimentare. Questo impegno riflette una crescente consapevolezza e responsabilità verso l’ambiente e il territorio.

Un Evento per Tutti

Expo Oliveri è una festa per tutta la famiglia, con attività e intrattenimenti pensati per grandi e piccini. È un’opportunità unica per immergersi nella cultura locale, apprezzare l’arte dell’artigianato e godere della ricca offerta enogastronomica siciliana. Il segreto del successo dell’ExpOliveri? L’incontro perfetto di tradizione e innovazione, che rende questa fiera una delle manifestazioni più amate e frequentate della Sicilia nord-orientale.