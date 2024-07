Eseguita autopsia sul corpo di Giuseppe Parisi, domani i funerali a Caronia. Proclamato lutto cittadino

E’ stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Giuseppe Parisi, il 61enne caronese che lo scorso 27 luglio ha perso la vita, in un incidente domestico a Reitano. L’accertamento tecnico irripetibile è stato disposto dalla Procura di Patti, guidata dal Procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo.

Obiettivo dell’indagine, affidata ai carabinieri di Mistretta, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, è quella di ricostruire cause e dinamica del terribile incidente. Un atto dovuto, stante le circostanze della morte dell’uomo, che secondo una prima ricostruzione si sarebbe ferito mentre stava eseguendo alcuni lavori insieme ad altri familiari, in un immobile che a breve sarebbe dovuto diventare l’abitazione del figlio. Al momento del fatale sinistro Giuseppe Parisi pare stesse utilizzando un flex e con lo stesso attrezzo si sarebbe ferito gravemente, procurandosi un profondo taglio ad addome e torace. Vani i soccorsi dei sanitari giunti sul posto, allertati dai familiari, che hanno trovato il 61enne già esanime.

Intanto la Procura ha dato il via libera alla restituzione della salma ai familiari per le esequie. Nella tarda mattinata di oggi l’arrivo nell’abitazione di Caronia. Domani, giovedì 1 agosto alle 17 nella chiesa di San Biagio i funerali e il momento dell’ultimo saluto di familiari ed amici. Le comunità di Reitano e Caronia, ancora scosse per l’immane tragedia, si sono strette attorno ai familiari della vittima. Sulla pagina del comune caronese, guidato da Giuseppe Cuffari, questa mattina è stato pubblicato un post in memoria e segno di lutto per il compianto concittadino. Proclamato il lutto cittadino.